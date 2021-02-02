В Тюмени хотят назвать улицу в честь участника четырех войн. Фото - Департамент земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

В Тюмени хотят назвать улицу в честь участника четырех войн генерала Николая Матвеева. Такое предложение высказала одна из депутатских фракций Тюменской областной думы. Его рассмотрят на очередном заседании соответствующей комиссии

Пока безымянный элемент улично-дорожной сети находится в заречной части областного центра у парка Дружбы между Россией и Республикой Кореей.

– Желающим выразить мнение в письменной или устной форме в отношении предложения необходимо обратиться по телефону 51-00-85 или e-mail: PorotnikovaOS@tyumen-city.ru до 16 февраля, – сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени.

СПРАВКА «КП»

Матвеев Николай Степанович – участник четырех войн: Первой мировой, Гражданской, Советско-финской и Великой Отечественной. Единственный уроженец Тюмени, получивший звание генерал-лейтенанта в годы Великой Отечественной войны. Он был награжден орденами Ленина, Суворова II степени, Красной Звезды, Красного Знамени, Отечественной войны I степени, медалями.