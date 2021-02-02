«23 миллиона рублей и 12 тысяч долларов». В Тюмени адвокат получила шесть лет колонии за мошенничество

В Тюмени адвокат получила шесть лет колонии за мошенничество. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени осудят 57-летнюю женщину, адвоката Тюменской областной коллегии адвокатов. Ее признали виновной в крупном мошенничестве.

Ранее осужденная в суде защищала предпринимателя, которого приговорили к лишению свободы за покушение на убийство. Однако позже она убедила его супругу, что добьется прекращения уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, заявив о своих связях. За свои услуги адвокат попросила крупную сумму денег.

– Потерпевшая с сентября 2015 года по февраль 2017-го передала осужденной около 23 миллионов рублей и 12 тысяч долларов. Однако, так как обещание не было исполнено, женщина попросила вернуть деньги назад. Так и не дождавшись, она обратилась в полицию, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Правозащитница скрылась за границей, ее объявили в международный розыск. Задержать ее удалось 25 августа 2019 года в Кольцово. Приговором суда женщине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшей удовлетворен в полном объеме.