На улице Республики в Тюмени производят обрезку деревьев. Скриншот из видео.

В Тюмени специалисты продолжают формовочную и санитарную обрезку деревьев. Сегодня, 2 февраля, подрядчики ведут работы вдоль улично-дорожной сети по улице Трактовой, Хохрякова, Сургутской и Республики.

По словам работников, кронирование направлено на поддержание формы кроны, регулирование роста и развития растений, более интенсивное, продолжительное цветение, оздоровление растений.

– Тюмень – благоустроенный город, в котором к сочетанию застройки и городской зелени подходят по-особенному. Уход и содержание зеленых насаждений внутри городской системы является обязательным ежегодным комплексом мероприятий, – заявили в МКУ «ЛесПаркХоз».