Погода на 3 февраля в Тюмени: мелкий снег закончится утром

В Тюмени мелкий снег закончится утром. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 3 февраля, облаков, которые покроют небо в Тюмени утром, во второй половине дня не будет, и до позднего вечера они уже не появятся. Ночью пойдет мелкий снег, но к утру он закончится. Вся остальная часть дня пройдет без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 3 – 6 градусов, днем – минус 7. Вечером столбики термометров покажут 9 – 11 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть северо-западный ветер, переходящий в западный, со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

В этот день почитается память преподобного Максима Исповедника и Максима Грека. В старину была такая поговорка: "Если месяц заскользил, в тучу белый рог вонзил - будет доброе жито да мука в сито" - молодой месяц в облаках указывал на хороший урожай. А вот ясное небо предвещало недород. Ярко-красный закат 3 января указывал на морозный ясный завтрашний день; а ясная погода - на раннюю весну. Если днем солнце светит ярко, то летом на фруктовых деревьях плоды червивы будут, а если оно за облака прячется, плоды будут чисты и здоровы.