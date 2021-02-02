В Тюмени отключат шесть светофоров. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 2 февраля, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 16.00 отключение произойдет на выезде из гаражей на улице 50 лет ВЛКСМ, у школы № 5 на улице Холодильной, на пересечении улиц Холодильной и Малыгина, 50 лет ВЛКСМ и Холодильной и у ТЦ «Премьер» на 50 лет ВЛКСМ, с 9.00 до 17.00 – на Дамбовской – Газораздатка.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.