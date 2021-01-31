Житель Заводоуковска пришел в гости к пенсионеру и переломал ему ребра Фото: Татьяна Коркина

В Заводоуковске возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего молодого человека, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, на днях в полицию обратились сотрудники медучреждения. Они рассказали, что к ним поступил 69-летний пенсионер с переломами нескольких ребер. Оказалось, что ранее потерпевший распивал у себя дома спиртное со своим знакомым. Мужчины поругались и стали драться. Гость несколько раз отпинал и ударил хозяина квартиры, причинив ему разные травмы.

Буйного молодого человека задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 8 лет тюрьмы.