В Тобольске известный архитектор планирует преобразить аллею памяти Фото: Пресс-служба администрации Тобольска

Архитектор Сергей Тилинов, который работает в Тобольске, встретился с учениками школы №12 из архитектурного класса на открытом уроке. По словам пресс-секретаря главы города Анастасии Гулиной, на встрече обсудили варианты развития аллеи памяти. Той самой, на которой установлен танк.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», дети внесли свой вклад в развитие этого места, предлагали свои варианты изменений. Это место в городе посвящено бойцам, которые воевали в локальных войнах. Пока реконструкции аллеи, в отличие от памятных мест в честь 75-летия Победы, не проводилось.

Пресс-секретарь добавила, что аллея – важное место для тоболяков. Это интересный маршрут для прогулок, который находится рядом со школой, где расположен архитектурный класс. По словам Гулиной, Сергей Теплинов готов и дальше работать с общественными пространствами.