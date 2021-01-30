Выставка «Рождественская» будет работать в Тобольске до конца февраля. Фото: скриншот

Восемь учеников детской школы искусств Уватского района стали лауреатами XXVI международной выставки-конкурса «Рождественская». Как сообщает «Тюменская линия», финал и награждение состоялись в Тобольске.

По данным пресс-службы администрации Уватского района, первое место в номинации «Пейзаж» заняли Кирилл Балин и Саша Захарова. «Серебро» у Вероники Ульяновой и Юли Хромовой, а «бронза» у Ксюши Молдажановой. В номинации «Тематическая композиция» первое место заняла Алена Новинкова, второе – Алиса Леонова. В номинации «Традиция» первое место у Зарины Зиеевой.

Всего на конкурс поступило 240 заявок от 231 школы из 151 российского города (и не только). В экспозиции размещено 4 тысячи работ воспитанников художественных школ, школ искусств и студий, профильных вузов и самостоятельных авторов. Посетить выставку можно до конца февраля в тобольской детской школе искусств им. Александра Алябьева.