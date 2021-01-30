Тюменские специалисты рассказали, как детям избавиться от лишних кило Фото: Татьяна Коркина

Сотрудники тюменского Центра гигиены и эпидемиологии рассказали, что ожирение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Особенно оно опасно для детей. По словам специалистов, детское ожирение – это хроническое заболевание, которое развивается у ребят, питающихся высококалорийной пищей. Ребята постоянно переедают и мало двигаются.

Специалисты отмечают, что к набору лишнего веса ведут калории, которые ребенок съедает и не тратит на движение. Как итог – появляется избыточная масса тела, которая не характерна для роста и возраста ребенка.

Также причиной ожирения могут быть эндокринные заболевания и наследственность.

- Лжирение ведет порой к насмешкам сверстников над ребенком и даже буллингу. Но основные проблемы связаны именно со здоровьем: сахарный диабет, сердечные недуги, гипертония, некоторых виды рака, - цитирует специалистов издание «Тюменская область сегодня».

Для того, чтобы избежать ожирения, эксперты рекомендуют добавить в диету клетчатку и медленно усвояемые углеводы. Главное – уменьшить количество сахара и убрать из рациона жирные и жареные продукты. Удивительно, но может помочь пятиразовое питание.