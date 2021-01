Погода в Тюмени 30 января: на Антона-перезимника ждем снежок и изморозь Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 30 января, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой снег, изморозь. Днем преимущественно без осадков, ветер юго-восточный, восточный 5-10 м/с, температура ночью -13…-18 C. В Уватском районе -23…-28 C, днем -5…-10 C.

Погода в Тюмени на 30 января Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 30 января День Антона-Перезимника или Антонины-половины, в честь преподобного Антония Черноезерского. Крестьяне приговаривали, что половина зимы позади, а впереди ждет весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали. А уж если небо заволокло тучами – того и гляди, пойдет метель.

Крестьяне на Руси на Антона пекли толокняные колобки, символизирующие солнце. Для этого готовили тесто и лепили из него маленькие булочки.