В Тюмени зимний бардовский фестиваль пройдет летом. Фото - ТГМЦ.

В Тюмени изменили дату проведения зимнего бардовского фестиваля. Теперь он пройдет летом – с 12 по 14 июня. Организаторы перенесли мероприятие из-за пандемии коронавируса.

– Местом проведения станет самая оживленная часть тюменской набережной в районе «Конторы пароходства». Здесь установят сцену с видеоэкраном. Зрительный зал под открытым небом позволит гораздо большему количеству тюменцев и гостей города насладиться авторской песней и, более того, выступить на сцене в рамках «свободного микрофона», – отметил исполнительный директор «Зимнего бардовского в Тюмени» им. Николая Старченкова Сергей Ломакин.

Отметим, что в жюри 17-го межрегионального фестиваля вошли Роман Ланкин (Томск), Александр Родовский, Андрей Козловский (Москва), «Студия Рио-Рита» (Нижневартовск). Несомненно, зрители смогут услышать самые известные композиции в исполнении авторов. По традиции гостями фестиваля станут известные авторы-исполнители и музыканты, лауреаты Грушинского фестиваля разных лет.