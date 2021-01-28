Тюменка сообщила об изнасиловании полицейским, потому что не хотела идти пешком одна. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины. Местную жительницу обвиняют в заведомо ложном доносе.

12 октября 2020 года ночью пьяная обвиняемая в селе Абатском позвонила в полицию и сообщила дежурному, что ее пытаются изнасиловать. Стражи порядка тут же выехали на место.

– Сельчанка сообщила им, что никто в отношении нее противоправных действий не совершал. Она позвонила в полицию, так как не хотела возвращаться домой пешком, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.