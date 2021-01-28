Андрей Степанов прокомментировал участие детей в несанкционированных акциях. Скриншот из видео.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области прокомментировал участие подростков в несанкционированных акциях. «Такого нельзя допустить!» – считает Андрей Степанов.

– Эта ситуация вызывает у меня очень большую тревогу. Сегодня наших детей вовлекают в несанкционированные действия. Это всё очень серьезно. Когда их зовут на такие мероприятия, то в голову им закладывают плохую мысль: так можно. Конечно это не так. За любое действие нужно нести ответственность, – прокомментировал Степанов.

По его мнению, дети выходили на такую акцию из любопытства, и те, кто вовлекает несовершеннолетних в незаконные акции, очень тонко рассчитывает на возрастные особенности и отсутствие жизненного опыта.

– Дети не могут предвидеть развитие событий, которые могут принять вообще непредсказуемый характер. Случиться может всё что угодно. Рассчитывается на некие провокационные действия, в которых могут пострадать несовершеннолетние. Мы не можем этого допустить! Дети – это наша радость и забота, ответственность и будущее. Отдавать их во власть людей, которые негодными действиями добиваются своих целей, нельзя, – резюмировал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменцев просят не участвовать в несанкционированных акциях. По словам полицейских, в средствах массовой информации, интернете, а также в социальных сетях распространяются призывы к участию в несанкционированных акциях. Стражи порядка официально предупредили, что за призывы, а также участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованные публичные мероприятия, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку.

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