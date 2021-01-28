В Тюмени ожидается «плюс» и дождь. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на следующей неделе ожидается чуть ли не по-весеннему теплая погода. В один из дней температура наружного воздуха поднимется аж до плюс одного градуса. Правда, и без морозов не обойдется. А как по-другому? Февраль все-таки!

С завтрашнего дня, 29 января, в областной столице немного похолодает – всего до минус шести, переменная облачность. Ночью, естественно, холодней – до -13. Примерно такая же погода продержится до понедельника, 1 февраля. Начало следующей недели ознаменуется выпадением снега и потеплением.

Так, уже во вторник столбик термометров остановится на отметке -3 градуса (поднимется и ночная температура – до -7). А вот в среду будет по-весеннему тепло – около одного градуса тепла. По прогнозам тюменских синоптиков, в этот день пройдет небольшой дождь.

В четверг станет пасмурно, пойдет сильный снег. С этого дня температура наружного воздуха начнет опускаться. К концу недели она достигнет отметки -16,-18 градусов. Такой резкий переход вызовет сильный северо-западный ветер, который будет дуть со скоростью 7-9 метров в секунду, но его порывы достигнут 17 метров в секунду.