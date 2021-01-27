Елена Кашкарова высказалась об участии подростков в несанкционированных митингах. Фото со странички Елены Кашкаровой в "ВКонтакте".

Координатор федерального проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова высказалась об участии подростков в несанкционированных митингах. По ее словам, лишь у единиц из детей есть четкая идеологическая позиция, поэтому их могут использовать как «живой щит».

– Подросткам свойственны протестные настроения и отрицание авторитетов. Именно на эти триггерные точки воздействуют организаторы, агитируя принять участие в митинге. Активные и энергичные дети и подростки значительно «усилят» силы митингующих. Но большинство из них идут «потусить» или за компанию, – считает депутат Тюменской областной думы.

Елена Кашкарова добавила, что сейчас появился весомый повод поговорить по душам и расширить круг представлений о том, в чем собрался участвовать ребенок: о политических системах и технологиях, о рисках и последствиях. Подросток должен знать, что для реализации гражданских инициатив существуют социальные институты, и «этот путь более созидателен и эффективен».

Напомним, что правоохранительные органы призывают россиян не участвовать в незаконных мероприятиях. На официальных сайтах региональных МВД появились предупреждения об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Полиция призывает граждан выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.