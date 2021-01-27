В Тюмени бизнесмена осудят за гибель рабочего в котловане. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя. Из-за нарушения правил безопасности на стройке погиб человек.

В мае 2020 года предприниматель заключил договор на заливку фундамента под жилой дом. Он был ответственным за безопасное проведение работ. 23 июня мужчина допустил подчиненного без каски до работ, при этом тот не прошел обучение и не получил инструктаж по мерам безопасности.

– Рабочий зашел в неукрепленный котлован глубиной более полутора метров. Около 11.30 обрушился грунт. Мужчину завалило, он упал на бетонное основание фундамента, получив открытый перелом костей свода и основания черепа. В результате полученных повреждений потерпевший скончался, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Сотрудники ведомства собрали и закрепили доказательственную базу. В настоящее время уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передаче в суд для рассмотрения по существу.