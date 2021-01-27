Тюменский врач рассказала, что делать, если зимой из носа идет кровь. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Оториноларинголог поликлиники – филиала областной больницы № 19 Светлана Токарева рассказала, что делать тюменцам, у которых зимой часто из носа идет кровь. Бывает, что такая проблема является следствием серьезного заболевания, но зачастую она не несет угрозу жизни для человека.

По словам врача, спровоцировать носовое кровотечение на морозе может пересыхание слизистой, которая лопается под воздействием резкого перепада температур, а также повышенное артериальное давление, механические травмы, плохая свертываемость крови из-за недостатка определенных ферментов, недостаток витаминов С, К, вегетососудистая дистония, полипы в носу, а также переутомление.

– Если состояние позволяет, можно сесть, слегка наклонившись вперед. Нельзя резко запрокидывать голову назад, так как это может вызвать рвоту. В ноздри желательно вставить рыхлые ватные турундочки или бинт, смоченные 3-процентной перекисью водорода. На нос хорошо положить что-нибудь холодное – лед или салфетку, смоченную в воде, – дала советы Светлана Токарева.

Отоларинголог рекомендует увлажнять слизистую носа с помощью солевого раствора, лечить основное заболевание, контролировать артериальное давление, устранять токсические аллергены и пить до 2,5 литра воды в день.