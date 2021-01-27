В Тюменской области сократилось число мест концентрации ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко проконтролировал ход мероприятий по устранению мест концентрации ДТП на федеральных автодорогах региона. Их, кстати, стало намного меньше. Если в 2019 году таких мест было 106, то в 2020-м – 69.

Дмитрий Кузьменко посетил один из 10 самых аварийных участков – на 11-м километре трассы Тюмень – Омск. В прошлом году здесь произошло шесть аварий, в которых пострадали девять человек. В планах – реконструкция участков дорог с разделением встречных потоков (на федеральных трассах Тюмень – Ханты-Мансийск и Тюмень – Омск), строительство освещения и установка барьерных ограждений.

– Одним из рычагов воздействия на аварийную обстановку остается контроль нарядов ДПС за скоростным режимом на федеральных трассах, а также фотовидеофиксация нарушений скорости камерами на дорогах, – отметил заместитель начальника управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Олег Толстиков.

Дмитрий Кузьменко в свою очередь отметил, что даже отличные дороги не являются гарантией снижения аварийности, так как ведут к увеличению скорости. Он призвал участников дорожного движения соблюдать ПДД, режим отдыха в дальних поездках и не отказываться от средств пассивной безопасности.