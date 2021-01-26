Тюменские строители перевыполнили план по вводу жилья. Фото - admtyumen.ru.

В Тюменской области ввели в эксплуатацию более полутора миллионов квадратов жилья в 2020 году. На 2021 год плановый показатель для региона определен в 1 миллион 560 тысяч квадратных метров.

– По планам, установленным Минстроем России, целевой показатель на 2020 год для Тюменской области составлял 1 миллион 474 тысячи квадратных метров. Сейчас, по оперативным данным, ввод уже превышает 1,5 миллиона, – заявил начальник главного управления строительства региона Сергей Шустов.

По словам заместителя губернатора, в прошлом году было выдано 123 разрешения на строительство многоквартирных домов общей площадью жилья 1 146,5 тыс. кв. м, этот показатель остался на уровне 2019 года. Сегодня строительство в регионе осуществляют 79 застройщиков. В стадии строительства находится 247 многоквартирных домов общей площадью жилья 2,381 млн кв. м.