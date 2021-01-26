В Тюмени может появиться улица имени Булата Янтимирова. Фото - департамент земельных отношений и градостроительства.

У тюменцев интересуются, как бы они назвали пока безымянный элемент улично-дорожной сети территории планировочного района № 1 «Березняковский». Мнения принимаются до 8 февраля.

Стало известно, что управа Центрального административного округа города Тюмени предложила назвать эту улицу в честь Булата Янбулатовича Янтимирова. Герой Советского Союза был участником советско-финской и Великой Отечественной войн.

– Желающим выразить мнение (в письменной и (или) устной форме) в отношении предложения необходимо обратиться тел. 51-00-85, e-mail: PorotnikovaOS@tyumen-city.ru, – сообщили в департаменте земельных отношений и градостроительства.