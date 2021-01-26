В Тюменской области задержали серийных воров, которые обкрадывали частные дома. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию с сообщением о краже тепловой пушки обратился 37-летний местный житель. Приехав в свой строящийся дом в деревне Падерино, потерпевший заметил на окне следы взлома. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, ранее трижды судимого за кражи жителя Тюмени и его знакомого. Фигуранты целенаправленно передвигались на автомобиле с целью взлома и хищения чужого имущества, в частности электроинструментов. Замки и окна взламывали, используя монтировку.

– Украденное они продавали или сдавали в ломбард, а вырученные деньги тратили на личные нужды. В настоящее время доказана их причастность к более чем 10 эпизодам преступной деятельности, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В настоящее время злоумышленники задержаны.