В Тюмени сотрудник вагонного депо на погрузчике наехал на коллегу. Фото - Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Инцидент, который чудом не закончился трагедией, произошел 19 декабря 2020 года.

Утром работники ремонтировали вагоны-цистерны в помещении депо Войновка. Слесарь по ремонту подвижного состава при движении по цеху, объезжая тележку с газовыми баллонами, наехал на стоявшего у железнодорожной нефтебензиновой цистерны слесаря по ремонту подвижного состава.

– Потерпевшего прижало к расцепочному рычагу вагона выступающими частями погрузчика. Мужчина получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, – рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ.

В настоящее время специалисты допрашивают свидетелей и потерпевшего, назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.