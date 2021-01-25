На выходных тюменские спасатели помогли девятерым водителям. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В выходные тюменские спасатели помогли девятерым водителям. Из-за сильных морозов машины глохли.

Так, в субботу пожарные и спасатели выручили автомобилистов в Заводоуковском, Голышмановском, Ярковском и Ялуторовском районах. Они отогревали легковые и грузовые автомобили и самих водителей, ожидавших эвакуаторы. А в Заводоуковске до городского автовокзала доставили мужчину – прямо с заснеженной дороги.

– В воскресенье в седьмом часу утра на Старом Тобольском тракте сотрудники обогрели мужчину за рулем «Ивеко», помогли запустить двигательную систему. Через час на 290-м километре трассы Тюмень – Омск ишимские пожарные обогрели водителя «Газели» из Курганской области, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

Кроме того, в десять часов утра в Ярковском районе на 101-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск сотрудники 146-й ПСЧ обогрели мужчину из МАЗа. А ближе к полуночи в Ишимском районе на 296-м километре трассы Тюмень – Омск при помощи тепловой пушки отогрели большегруз «МАН» с прицепом.