Друг брата сломал тюменцу челюсть во время застолья. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково поступило сообщение от медика, что к ним за помощью обратился 42-летний житель села Дубровное. Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что потерпевший распивал алкоголь со своим братом и его приятелем. Во время застолья между заявителем и товарищем родственника произошел конфликт.

– Ранее судимый 25-летний подозреваемый несколько раз ударил селянину кулаком по лицу. Врачи констатировали у пациента перелом нижней челюсти, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В селе Дубровное участковым уполномоченным полиции подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.