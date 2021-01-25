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Друг брата сломал тюменцу челюсть во время застолья

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
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Друг брата сломал тюменцу челюсть во время застолья.

Друг брата сломал тюменцу челюсть во время застолья.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково поступило сообщение от медика, что к ним за помощью обратился 42-летний житель села Дубровное. Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего.

Выяснилось, что потерпевший распивал алкоголь со своим братом и его приятелем. Во время застолья между заявителем и товарищем родственника произошел конфликт.

– Ранее судимый 25-летний подозреваемый несколько раз ударил селянину кулаком по лицу. Врачи констатировали у пациента перелом нижней челюсти, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В селе Дубровное участковым уполномоченным полиции подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По данному факту группой дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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