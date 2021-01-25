В Тюмени прооперировали женщину с уплотнениями в груди. Фото - Юлия Дёминова, пресс-служба ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город».

В Тюмени женщина, которая обнаружила у себя крупные уплотнения в груди, обратилась к врачу. Горожанке диагностировали доброкачественные образования в молочных железах. Оценив состояние пациентки, явный косметический дефект и риск возникновения онкологической патологии, хирурги «Медицинского города» решили удалить новообразования.

– Мы провели рутинную для нас операцию по случаю фиброаденомы обеих молочных желёз. По завершению процесса реабилитации от перенесённого вмешательства не останется и следа. Стесняться или комплексовать по поводу своей груди ей не придётся, – пообещал заведующий онкологическим отделением Олег Царёв.

По его словам, современные возможности реконструктивной хирургии молочной железы позволяют не просто устранить послеоперационный дефект и восстановить утраченный орган, но и сохранить эстетику молочной железы. Пластические операции помогают пациенткам вновь почувствовать уверенность в себе.