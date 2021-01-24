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Экономика

Тюменским предпринимателям расскажут, как расширить географию поставок продукции

Мероприятие состоится 28 января
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменским предпринимателям расскажут, как расширить географию поставок продукции

Тюменским предпринимателям расскажут, как расширить географию поставок продукции

Индивидуальных предпринимателей, юрлиц и самозанятых Тюменской области приглашают на онлайн-встречу с представителями компании Wildberries. Мероприятие состоится 28 января в 16 часов при поддержке департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области и Центра поддержки экспорта Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области».

Участникам расскажут о возможности электронной торговли через платформу Wildberries для расширения географии поставок продукции и увеличении числа клиентов и объема продаж. Платформа активно развивает свою сеть на рынках России, Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии, Украины, Польши, Словакии.

Чтобы принять участие в онлайн-встрече, нужно зарегистрироваться.

Тюменская область: инвестиции