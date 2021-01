Погода в Тюмени 24 января: сейчас - лютый холод, но днем потеплеет. Фото: мем

На юге Тюменской области сегодня, 24 января, ночью ожидается -34…-39 C, местами до -45°. В ночные часы температура воздуха -36…-38 C. По данным сервиса «Яндекс. Погода» сейчас термометры показывают -37 градусов.

Средняя суточная температура воздуха 24 января на юге Тюменской области повсеместно ниже климатической нормы на 10° и более.

В Тюмени сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, температура воздуха ночью -36…-41 C, местами до -47. Днём потеплеет, мороз ослабнет, температура воздуха -23…28 C, местами -30…-35 C.