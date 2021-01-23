Рекомендации тюменцам: как избежать заражения коронавирусом, если болеет родственник

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Как не заразиться коронавирусом, когда в доме один из членов семьи уже заболел? Советы экспертов из центра гигиены и эпидемиологии Тюмени собрала газета «Тюменская область сегодня».

– Стоит заболеть кому-то из домочадцев, как эту участь может разделить абсолютно вся семья. Однако надежный шанс оставаться здоровым есть, – передает издание.

Если невозможно изолировать больного в отдельной комнате, то нужно постараться хотя бы отгородить для него отдельный уголок. Задача номер один – ограничить циркуляцию вируса по квартире.

Обязательно нужно ежедневно в комнате пациента делать влажную уборку с дезинфицирующим раствором, проветривать помещение 3-4 раза за день по 15-20 минут, что насытит воздух кислородом и снизит концентрацию вируса.

Для человека с инфекцией лучше найти отдельную посуду. Эти и прочие профилактические меры снизят риски заражения.