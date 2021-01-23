Почти 4,5 млн рублей выделили НКО Голышмановского городского округа

На реализацию проектов в 2021 году НКО Голышмановского городского округа получат от фонда 4 млн 467 тыс. рублей Фото: Татьяна Коркина

Благотворительный фонд «Наше время» получил две субсидии от администрации Голышмановского городского округа: на реализацию проектов в 2021 году местные НКО получат от фонда 4 млн 467 тыс. рублей.

Как сообщает информагентство «Тюменская линия» со ссылкой на директора фонда «Наше время» Ольгу Бадрызлову, в округе продолжится проведение конкурсов, а также работа «Ресурсного центра» по программе поддержки СО НКО. Так, в новом году запустят образовательный курс по социальному проектированию «Основной подход к разработке социального проекта» для учащихся 9 – 11 классов и агропедколледжа.

– Нужно привлекать к проектной деятельности больше молодежи. После прохождения курса ребята создадут свои проекты, которые наш фонд поддержит сертификатами. Приглашаем некоммерческие организации и активных граждан принять участие в конкурсах: поддержки молодежных инициатив для граждан от 14 до 35 лет, профилактических проектов «Воплощай идеи в жизнь», гражданских инициатив, – сказала Бадрызлова.

На финансовую поддержку проектов из бюджета Голышмановского городского округа выделено 2 млн 417 тыс. рублей.

На реализацию программы «Создание условий для массового отдыха и содержательного досуга населения и проведения цикла культурно-массовых мероприятий на открытых площадках» из бюджета выделено 2 млн 50 тыс. рублей. В селах, деревнях и поселке будет проведено примерно 15 мероприятий, на которых побывают около 7 000 человек.