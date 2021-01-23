Тюменских школьников учат противопожарной безопасности через мессенджеры

Фото: МЧС Тюменской области

Тюменские спасатели стали обучать детей правилам противопожарной безопасности с помощью мессенджеров. Нововведение стартовало с 2020 года, выяснило ИА «Тюменская линия».

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области, полковник внутренней службы Артур Хачатрян заявляет, что такой метод агитации противопожарной безопасности уже зарекомендовал себя как перспективный.

Сотрудничество с департаментом образования и науки Тюменской области помогло создать онлайн-чаты образовательных учреждений. Материалы противопожарной пропаганды и информация об основах безопасности жизнедеятельности размещается в них на системной основе.

Помимо того, что эти сообщения видят все участники чатов, закрепить знания помогают уроки: все материалы от МЧС можно интегрировать в учебный процесс.