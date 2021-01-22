В Тюмени пьяная мать побила сына кружкой. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступила информация из больницы о том, что к ним обратился пациент, которому нанесли вред здоровью. Участковый задержал безработную 53-летнюю местную жительницу.

В результате проверки выяснилось, что в одной из квартир областного центра во время распития алкоголя произошёл конфликт между матерью и сыном.

– Нетрезвая женщина схватила со стола кружку и ударила ею по голове потерпевшего, тем самым причинила вред здоровью в виде рвано-ушибленной раны головы, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.