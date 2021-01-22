Каждый пятый тюменский водитель нарушает правила дорожного движения. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Тюменские автоинспекторы за два дня спецмероприятия проверили около 700 автобусов. Сотрудники ГИБДД выявили 159 нарушений ПДД водителями. Таким образом, каждый пятый оказался нарушителем.

Административное производство за нарушения в организации пассажирских перевозок возбуждено в отношении 49 должностных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

– В Заводоуковске остановили автобус, которым управлял механик предприятия, не имеющий необходимого водительского удостоверения категории «Д». В 17 автобусах выявили нарушения в работе тахографов, два водителя автобусов выехали на линию без прохождения медицинского контроля, еще шесть – без прохождения технического контроля автобусов. В 27 автобусах нашли различные технические неисправности, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.