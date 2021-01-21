В Тюмени оштрафуют мать ребенка, который пострадал в ДТП из-за отсутствия детского кресла. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На перекрестке улиц Новогодней и Чайковского в Тюмени сегодня, 21 января, столкнулись «Ниссан-Кашкай» и «Рено». В аварии пострадала десятилетняя пассажирка второй машины. Виноват в этом водитель японской иномарки, который нарушил очередность проезда.

– За рулем легковушки находилась мама школьницы. Девочка перевозилась на переднем сиденье без удерживающего устройства, пристегнутая ремнем безопасности. Она ударилась головой, ее доставили в больницу, где ей окажут медицинскую помощь, установив диагноз, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве заявили, что маму привлекут к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Взрослые должны понимать, что нештатная ситуация может случиться в любой момент, поэтому нужно перевозить ребенка с соблюдением всех требований безопасности, отмечают сотрудники ГИБДД.