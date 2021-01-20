На улице Мельникайте в Тюмени подросток совершил ДТП на угнанных «Жигулях». Фото: Ольга Крыльцова

На улице Мельникайте в Тюмени произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулем «Жигулей» находился 16-летний подросток, который не остановился по требованию автоинспектора.

До аварии юный угонщик, завидев сигнализирующего ему сотрудника ГИБДД, резко развернулся и, попытавшись скрыться, выехал на встречку, где задел иномарку Kia. После дорожного инцидента парень бросил машину и убежал в лесной массив. Там-то его и настигли стражи порядка.

– Молодой человек учится в одном из местных колледжей. Прав у него не нет, документов на автомобиль также не оказалось. Подросток пояснил, что взял чужую машину на улице Республики, чтобы прокатиться по городу. Его доставили в отдел полиции, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.