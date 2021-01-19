В Бердюжском районе мужчина убил собаку сельчанина, чтобы украсть алюминиевую трубу. Местного жителя судили по двум статьям: жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, и кража со взломом.Инцидент произошел 20 ноября 2020 года. Около 21.00 через незапертые двери подсудимый проник во двор дома и выстрелил в собаку, после чего та скончалась. Далее он зашел в дом, откуда похитил алюминиевую трубу стоимостью чуть более трех тысяч рублей. Злоумышленник скрылся с места преступления и распорядился похищенным по своему усмотрению.– В ходе судебного следствия с предъявленным обвинением подсудимый согласился в полном объеме, заявил ходатайство о постановлении приговора в особом порядке судебного разбирательства. По итогам судебного разбирательства вынесен обвинительный приговор, – сообщили в пресс-службе Бердюжского районного суда.Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил сельчанина к обязательным работам.