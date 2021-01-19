Интересный случай произошел в Тюменской области. Дело в том, что бизнесмену из села Нижняя Тавда отказались перечислять деньги за фактически выполненную работу из-за ошибки в документах, которую допустили чиновники.Известно, что, согласно региональному законодательству, местным бюджетам предоставлялись субсидии на создание контейнерных площадок. Администрация Нижнетавдинского района заключила с местным предпринимателем такой контракт.– Из-за допущенных администрацией в аукционной документации и проекте контракта несоответствий количества и мест размещения баков департамент недропользования и экологии региона отказал в перечислении субсидии, – отметили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.Однако благодаря прокурорскому вмешательству мужчине в итоге все же оплатили фактически выполненную работу по созданию 32 контейнерных площадок на сумму более одного миллиона рублей.