У Технопарка в Тюмени сегодня, 18 января, утром произошло дорожно-транспортное происшествие. О том, что здесь «Инфинити» врезалась в дерево, в социальных сетях рассказали очевидцы. Они же приложили к тексту сообщения фотографию с места событий.– По предварительным данным, легковой автомобиль съехал с проезжей части на обочину, где врезался в дерево. Признаков опьянения у водителя не было, однако ему еще предстоит пройти медицинское освидетельствование, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.Также стало известно, что в результате дорожного инцидента пострадала пассажирка авто. Девушка получила травмы лица. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего ДТП.