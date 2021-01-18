На тюменских предприятиях выявили 14 нарушений режима повышенной готовности. С 1 по 13 января проведено 40 проверок.В новогодние каникулы специалисты проверили 14 ночных клубов и баров, 8 сетевых продовольственных и 7 непродовольственных магазинов. Среди прочих – гипермаркет «Леруа Мерлен», ТРЦ «Кристалл», кинотеатр «ЛазерСинема» и три фитнес-комплекса.– Всего выявлено 14 нарушений режима повышенной готовности и санитарно-эпидемиологических требований. Сотрудники составили пять протоколов об административных нарушениях, в том числе два протокола по статье 20.6.1, – отметил руководитель департамента потребительского рынка и туризма Александр Сидоров на очередном заседании Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.Напомним, что в Тюменской области продлено действие ряда ограничительных мер, введенных для предотвращения распространения COVID-19. Так, предприятия общепита обслуживают посетителей в залах до 23 часов. В настоящее время в регионе наблюдается условная стабилизация по количеству заболевших, но устойчивой тенденции к снижению пока нет.