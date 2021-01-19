Сегодня, 19 января, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня. Небо в Тюмени покроется тучами, которые продержатся до вечера. Без осадков.Температура воздуха ночью будет минус 20 – 21 градус, днем – минус 21 – 23. Вечером столбики термометров покажут 17 –19 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-восточный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода – лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: «День тёплый – хлеб тёмный (густой)» – значит, следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.