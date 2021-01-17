Ишимские врачи-эндоскописты оказали специализированную помощь пятилетней девочке, которую родители привезли из Сладковского района. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, они провели малышке рентген и увидели, что внутри находится 10-рублевая монета.Сначала врачи попытались извлечь её при помощи гастроскопа, однако попытка не увенчалась успехом. Дело в том, что девочка плотно покушала после того, как проглотила монету. Доставать её пришлось с помощью специальных щипцов только спустя сутки.Операция проходила под общей анестезией. Спасала малышку целая бригада медиков (эндоскописты, анестезиологи-реаниматологи и медсестры). Сейчас девочка чувствует себя хорошо, её здоровью ничего не угрожает.Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Бахтиёржон Юлдашев, в 2021 году это первый случай. Хотя в практике специалистов такие случаи нередки – они происходят около 50 раз в год. Родителям напоминают, что не стоит ждать, что монеты или мелкие детали выйдут из организма естественным путем, поэтому нужно срочно обратиться в больницу.