SMART-школа для сельских предпринимателей продолжит свою работу в 2021 году. По информации ИА «Тюменская линия», решение приняли организаторы по итогам первого образовательного интенсива, который прошёл на ютуб-канале в конце 2020 года. Учениками SMART-школы стали более 300 человек не только из Тюменской области, но и из Москвы, Приморья, Астрахани и других регионов.По словам заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента АПК Владимира Чейметова, практика проведения школ, тренингов, семинаров продолжится в 2021 году.– Их основное предназначение – показать ошибки, которые допускают сельские предприниматели. В первую очередь следует обратить внимание на эффективность применения технологий, управление финансами, реализацию продукции, – отметил Владимир Чейметов.Проанализировав работу такой школы, специалисты пришли к выводу, что для 79% учеников она дала новые полезные знакомства. Идеи для бизнеса на заметку взяли 65% слушателей, почти для половины учеников смарт-школа стала каналом для общения по отраслевой тематике.