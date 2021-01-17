Очередной рейтинг УФО по социально-экономическому развитию подготовил Тюменьстат, по итогам десяти месяцев 2020 года. Как сообщает «Вслух.ру», из 11 показателей наш регион сохраняет лидерство по пяти показателям. Индекс промышленного производства по отношению к 2019 году составил 124,1%. Оборот розничной торговли на душу населения составил 222 тыс. рублей (по 22,2 тыс. на каждого).В расчете на 1 тысячу человек введено жилья 490,9 квадратных метра: учитывались индивидуальные дома, но не дачи.По традиции Тюменская область лидирует по производству яиц и молока на душу населения. По словам заместителя губернатора, директора департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, за 10 месяцев 2020 года на душу населения произведено почти 315 кг молока, что в 2,3 раза больше, чем по УФО.Количество яиц на душу населения составило 855 штук – это в 3,3 раза больше, чем в среднем по РФ, и в 2,6 раза больше, чем по УФО. Мяса в живом весе – 79,5 килограмма на душу населения, что в 1,2 раза больше, чем в УФО.