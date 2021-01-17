Бесплатный онлайн-чемпионат «Кубок студентов Тюменской области» пройдет 24 января в 15 часов, в честь Дня студента. В турнире примут участие команды школ и вузов юга Тюменской области, Югры и ЯНАО. Как сообщает «Мой портал», победители получат памятные подарки, заявку можно подать до 15 часов 23 января.Командам предстоит ответить на 36 вопросов в формате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда» и на два блока заданий «Мультиигр». Итоги подведут в трех категориях:- для студенческих команд колледжей;- для студенческих команд университетов;- для студенческих команд первокурсников.В команду требуются от 4 до 6 человек, причем 7 участник может стать запасным (но об этом нужно указать в форме для регистрации). На момент турнира возраст участников должен быть меньше 23 лет.По словам руководителя Интеллектуального движения Тюменской области Олега Войкина, ы 2021 году в чемпионате могут сыграть не только тюменские студенты, но и ребята из соседних регионов.- Этот турнир должен стать праздником для участников, поэтому мы подготовили соответствующие уникальные подарки победителям, - рассказал он.