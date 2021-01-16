Десятый, юбилейный, конкурс «Город России. Национальный выбор» стартовал на официальном сайте город-россии.рф. И хотя голосование только началось, Тюмень находится на 26-м месте (что уже неплохо). Но позиции нужно улучшить.Для того, чтобы принять участие в конкурсе, не нужно проходить регистрацию, платить за что-то и получать смс-подтверждения. Нужно лишь собрать картинку и подтвердить свой выбор. Делать это можно ежедневно, ведь с одного IP-адреса принимается один голос в сутки, сообщает «Вслух.ру».По итогам 2020 года Тюмень заняла 18 место, набрав 23 тысячи 440 голосов. На 21-й строчке расположился Ханты-Мансийск с 17 тысячами 340 голосов. Челябинск – на 14-м месте, Екатеринбург – на 37-м, Курган – на 62-м и Салехард – на 65 месте.Отметим, что самый высокий результат Тюмень достигла в 2012 году, тогда город занял 7 место.