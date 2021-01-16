Восполнить пробелы в знаниях истории Сибири тюменцы смогли на вебинаре «Зачем и как Россия попала в Сибирь» автора собственной концепции исторического развития Дмитрия Кошелев. Мероприятие для широкой целевой аудитории состоялся на ютуб-канале «Точки кипения – Тюмень», там же можно посмотреть видео.Как сообщает «Тюменская область сегодня», на вебинаре обсуждали процесс изучения истории в школе. В частности, бессмысленное нагромождение событий, дат и имен и частые трудности в её преподавании.- Спикер вебинара привел необычные примеры изучения истории. Например, когда учащийся играет в стратегию вроде «Age of Empires», то он смотрит на историю под другим углом, - рассказали в «Точки кипения».Специалист считает, что в игре история предстает как круг ресурсов, задач и препятствий, которые представлены на настоящей карте. Это позволяет оказаться в роли «далеких и непонятных людей из школьного учебника со странными именами».Тюменцам предлагают «сыграть в историю» и побывать в образе русских князей и царей, изучить процесс колонизации Сибири под необычным углом.