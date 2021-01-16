Три десятка новых особо охраняемых территорий планируется сформировать в Тюменской области. Как отметила глава комитета областной думы по экономической политике и природопользованию Инна Лосева, эти задачи определены постановлением правительства Тюменской области в 2014 году.По её словам, на этих территориях сохраняются уникальные виды растений, животных, озера и исторические территории. Первые шесть особо охраняемых территорий в регионе зарегистрировали в 1963 году. А к началу 2021 года у нас насчитывается аж 101 особо охраняемая территория: 2 – федерального значения и 99 – регионального.- По сравнению с 1963 годом это много, но по тем показателям, которые зафиксированы в целом по России, - мало, - цитирует Инну Лосеву ИА «Тюменская линия». – Среднее число, которое берется от общей площади субъекта – 12%, тогда как у нас чуть более 5%.Посмотреть список особо охраняемых территорий региона можно здесь. В их числе: Абалакский природно-исторический комплекс, Ишимские бугры (Гора любви, Кучумова гора, Афонькинский бугор), Козлов мыс, Лесопарк им Ю.А. Гагарина, Лесопарк Затюменский, озеро Соленое, пихтовый мыс и многие другие.