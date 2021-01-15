На дорогах Тюменской области продолжают работать подвижные пункты обогрева. За прошедшие сутки они дважды оказывали помощь водителям и их транспортным средствам.Так, на 3-м километре Старотобольского тракта сотрудники специализированной пожарно-спасательной части обогрели водителя и запустили двигатель замерзшего КамАЗа.В это же время на 36-м километре автодороги Аромашево – Голышманово подвижный пункт обогрева 150-й ПСЧ зарядил аккумулятор грузового автомобиля «Ивеко», а также согрел его водителя и пассажира.Напоминаем, что в области продолжают свирепствовать морозы, которые, к слову, сильно влияют на работу автотранспорта. Как не заморозить машину в холодную погоду, рассказал водитель со стажем в условиях работы на Крайнем Севере.