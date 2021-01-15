Тюменские аграрии начали подготовку техники к посевной 2021 года. Специалисты намерены осмотреть и отремонтировать в случае необходимости почти восемь тысяч единиц техники.Для выполнения этой задачи имеются все условия – 260 мастерских и 292 звена из 1 062 человек. Ремонтные работы ведутся согласно утвержденным графикам. В руках профессионалов находятся почти четыре тысячи тракторов, около трех тысяч сеялок и более одной тысячи культиваторов.Отметим, что в 2020 году аграрии Тюменской области приобрели 472 единицы сельскохозяйственной техники: 174 трактора, 78 зерноуборочных комбайнов и 11 кормоуборочных, 61 посевной комплекс. Также закуплены и смонтированы 12 зерносушилок. Это стало возможным благодаря увеличению мер государственной поддержки на модернизацию и техническое перевооружение в растениеводстве в конце 2019 года (возмещение стоимости высокоэффективной техники, оборудования, объектов лизинга).Лидерами по обновлению машинно-тракторного парка являются Заводоуковский городской округ – 71 единица, Исетский район – 64 единицы и Упоровский район – 50 единиц.