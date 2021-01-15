В Тюменскую область с 1 августа 2020 года из-за границы прибыло более 18 тысяч человек. У 175 жителей региона выявили коронавирусную инфекцию.Большинство из вернувшихся прошли обследование на ковид в течение трех дней после возвращения и разместили результаты тестирования на портале госуслуг. Однако это временное правило выполнили не все.– 297 граждан нарушили сроки обследования. На лиц, нарушивших требование постановления Главного государственного санитарного врача РФ, составлены протоколы об административном правонарушении. На сегодняшний день судом рассмотрено 30, наложено штрафов на сумму 353 300 рублей, – отметили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.