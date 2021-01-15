В Тюменской области специалисты выявили загрязнение сельскохозяйственных угодий навозом крупного рогатого скота. Общая площадь «испорченной» земли составляет 1 117 квадратных метров.Внеплановые проверки были проведены в отношении 26 долевых собственников земельного участка сельхозназначения, расположенного в Тюменском районе. Общая площадь участка составляет 22,2 га.– На участке складирован навоз КРС прямо на поверхности угодий без обваловки, гидроизоляции и защиты от атмосферных осадков. Отметим, что при хранении навоза на земле без требуемой защиты возрастает вероятность заноса в плодородную почву вредных микроорганизмов. В результате проведенных анализов факт заражения плодородного почвенного слоя подтвердился, – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Тюменской области.В ведомстве уточнили, что за подобное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Также стало известно, что в 2020 году специалисты управления возбудили 30 дел по аналогичным нарушениям. По рассмотренным делам наложено штрафов на общую сумму 68 тысяч рублей.